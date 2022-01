Incendio in un appartamento a New York, almeno 19 morti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Diciannove persone, compresi nove bambini, sono rimaste uccise in un Incendio divampato in un appartamento di New York, nel quartiere del Bronx. Decine di persone sono rimaste ferite. 10 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Diciannove persone, compresi nove bambini, sono rimaste uccise in undivampato in undi New, nel quartiere del Bronx. Decine di persone sono rimaste ferite. 10 gennaio 2022

Advertising

Agenzia_Ansa : Diciannove persone, compresi nove bambini, sono rimaste uccise in un incendio divampato in un appartamento di New Y… - LucianaCiolfi : @Emergenza24 #Incendio nella tarda serata di ieri in un appartamento nella frazione di Carpinello, del comune di F… - MaralbAzsc : Rogo in un palazzo nel Bronx, a New York: almeno 19 morti - GiaPettinelli : Incendio in appartamento New York, almeno 19 morti - PivaPaola : RT @emergenzavvf: #Incendio nella tarda serata di ieri in un appartamento nella frazione di Carpinello, del comune di Forlì. Quattro squadr… -