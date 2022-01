In Cina arrivano i re Magi dal Golfo

Leggi su formiche

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Su invito del Consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, principe Faisal bin Farhan Al Saud, Kuwait, Oman, Bahrein e il segretario generale del Consiglio di cooperazione del(Gcc), Nayef bin Falah Al-Hajraf, visiteranno lada lunedì 10 al 14 gennaio. Si tratta di un tour dal valore strategico: quei Paesi hanno con launa relazione in approfondimento, necessariamente da gestire per non perdere il rapporto storico con gli Stati Uniti. Emblematica è la vicenda dei missili balistici che Riad sta costruendo grazie all’aiuto di Pechino cercando di farlo all’oscuro di Washington — che per anni ha evitato di includere armi strategiche negli accordi militari con i sauditi, fornitura su cui invece i cinesi intendono dare una mano al regno, aiutandolo a raggiungere ...