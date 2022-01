Il look scintillante di Paola Di Benedetto per la sua festa di compleanno (Di lunedì 10 gennaio 2022) La carriera di Paola Di Benedetto è in costante ascesa, e in molti la considerano tra gli astri nascenti della televisione italiana. Affermatasi grazie alla sua carriera da modella prima, e ad alcuni reality poi, la giovane showgirl si sta facendo largo nel mondo dello spettacolo. E nel frattempo ha conquistato anche Instagram, dove conta ben 1,7 milioni di follower, che sono letteralmente impazziti per l’abito che ha indossato in occasione del suo 27esimo compleanno. Un tubino viola, aderente e molto corto, con le spalline sottili. Ma ciò che più ha conquistato i fan è la sua luce: il vestito che Di Benedetto ha scelto per la sua festa, infatti, era interamente ricoperto di paillettes dalla fantasia geometrica, e ha fatto risplendere il volto di Paola e ha illuminato l’intera ... Leggi su diredonna (Di lunedì 10 gennaio 2022) La carriera diDiè in costante ascesa, e in molti la considerano tra gli astri nascenti della televisione italiana. Affermatasi grazie alla sua carriera da modella prima, e ad alcuni reality poi, la giovane showgirl si sta facendo largo nel mondo dello spettacolo. E nel frattempo ha conquistato anche Instagram, dove conta ben 1,7 milioni di follower, che sono letteralmente impazziti per l’abito che ha indossato in occasione del suo 27esimo. Un tubino viola, aderente e molto corto, con le spalline sottili. Ma ciò che più ha conquistato i fan è la sua luce: il vestito che Diha scelto per la sua, infatti, era interamente ricoperto di paillettes dalla fantasia geometrica, e ha fatto risplendere il volto die ha illuminato l’intera ...

Advertising

infoitcultura : Il look scintillante di Paola Di Benedetto per la sua festa di compleanno - infoitcultura : Il look scintillante di Paola Di Benedetto per la sua festa di compleanno -