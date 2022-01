Il gioco d’azzardo è già tornato ai livelli pre-pandemia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il gioco d’azzardo prospera nei momenti di incertezza e nelle difficoltà. Una scommessa è un modo per evadere dalla realtà, creare un’illusione di facile arricchimento che in un periodo di crisi economica può avere un grande potere di attrazione. Le scommesse tendono ad aumentare nei periodi di disgregazione sociale. Al momento della Rivoluzione francese, nel 1789, il Palais Royal di Parigi era diventato il centro d’attrazione turistica più scintillante d’Europa, con 180 negozi e caffè. Ma già nel 1791 «il seminterrato e il piano secondario del Palais Royal ospitavano più di cento diversi tipi di gioco d’azzardo, tra cui i giochi di dadi e di carte», si legge in un articolo della rivista Journal of Gambling Studies. E tutto questo, ovviamente, era illecito. Nella Russia di inizio ‘900 ci fu un’impennata di scommesse ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilprospera nei momenti di incertezza e nelle difficoltà. Una scommessa è un modo per evadere dalla realtà, creare un’illusione di facile arricchimento che in un periodo di crisi economica può avere un grande potere di attrazione. Le scommesse tendono ad aumentare nei periodi di disgregazione sociale. Al momento della Rivoluzione francese, nel 1789, il Palais Royal di Parigi era diventato il centro d’attrazione turistica più scintillante d’Europa, con 180 negozi e caffè. Ma già nel 1791 «il seminterrato e il piano secondario del Palais Royal ospitavano più di cento diversi tipi di, tra cui i giochi di dadi e di carte», si legge in un articolo della rivista Journal of Gambling Studies. E tutto questo, ovviamente, era illecito. Nella Russia di inizio ‘900 ci fu un’impennata di scommesse ...

