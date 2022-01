I Santi di Lunedì 10 Gennaio 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Beato GREGORIO X Papa Piacenza, 1210 – Arezzo, 10 Gennaio 1276(Papa dal 27/03/1272 al 10/01/1276) Tedaldo Visconti (non apparteneva alla celebre famiglia di Milano) nacque a Piacenza verso il 1210. Si trovava in Terra Santa quando il 1 settembre1271 fu eletto Papa dal conclave riunito a Viterbo da più di tre anni. Si adoperò incessantemente per la pace e convocò il Concilio Ecumenico a Lione. Scelse come suoi teologi San Tommaso d’Aquino (che morì prima di arrivare) e San Bonaventura da Bagnoregio, che invece morì a Lione. Per il Concilio…www.Santiebeati.it/dettaglio/36775 Sant’ ARCONZIO DI VIVIERS Vescovo www.Santiebeati.it/dettaglio/36870 Sant’ AGATONE Papa m. 681(Papa dal 27/06/678 al 10/01/681) Consacrato pontefice il 26 giugno del 678, quando, secondo la leggenda, avrebbe avuto 103 anni. Il 12 agosto ricevette ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Beato GREGORIO X Papa Piacenza, 1210 – Arezzo, 101276(Papa dal 27/03/1272 al 10/01/1276) Tedaldo Visconti (non apparteneva alla celebre famiglia di Milano) nacque a Piacenza verso il 1210. Si trovava in Terra Santa quando il 1 settembre1271 fu eletto Papa dal conclave riunito a Viterbo da più di tre anni. Si adoperò incessantemente per la pace e convocò il Concilio Ecumenico a Lione. Scelse come suoi teologi San Tommaso d’Aquino (che morì prima di arrivare) e San Bonaventura da Bagnoregio, che invece morì a Lione. Per il Concilio…www.ebeati.it/dettaglio/36775 Sant’ ARCONZIO DI VIVIERS Vescovo www.ebeati.it/dettaglio/36870 Sant’ AGATONE Papa m. 681(Papa dal 27/06/678 al 10/01/681) Consacrato pontefice il 26 giugno del 678, quando, secondo la leggenda, avrebbe avuto 103 anni. Il 12 agosto ricevette ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Lunedì Città di Castello, Mostra Raffaello: visita cardinale Gualtiero Bassetti "Si incontrano nel percorso della mostra le opere dei suoi maestri, dal padre Giovanni Santi a ... Chiuso il lunedì, esclusi i festivi e prefestivi. 075.8554202 - cultura@ilpoliedro.org - www.

Martedì a Busto l'addio a Francesca Pirali, morta per un incidente in Valcamonica Prima del funerale di martedì alle 10.45, già la sera di lunedì 10 alle ore 20.30 la chiesa di Santi Apostoli ospiterà in rosario , insieme alla famiglia di Francesca. "Il tuo sorriso luminoso si è ...

