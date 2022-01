Governo: Letta, 'oggi maggioranze larghe sono necessarie' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "E' necessario costruire maggioranze larghe anche per il Governo. Ho difficoltà a immaginare un Governo che governa con un voto, che rischia di andare sotto. Pensate alle difficoltà di oggi, alla ripartenza delle scuole, un Governo con una maggioranza larga aiuta di più". Lo ha detto Enrico Letta a Metropolis live. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "E' necessario costruireanche per il. Ho difficoltà a immaginare unche governa con un voto, che rischia di andare sotto. Pensate alle difficoltà di, alla ripartenza delle scuole, uncon una maggioranza larga aiuta di più". Lo ha detto Enricoa Metropolis live.

Advertising

matteosalvinimi : Il governo deve intervenire subito e con più miliardi, e occorre subito investire di più sul gas e sulla ricerca su… - LegaSalvini : ?? ENERGIA, SALVINI: “IL GOVERNO INTERVENGA SUBITO CONTRO IL CARO-BOLLETTE, L’ITALIA NON PUÒ PERMETTERSI I NO IDEOLO… - TV7Benevento : Governo: Letta, 'oggi maggioranze larghe sono necessarie'... - CordioliMirco : RT @franz_borghesi: @EnricoLetta Letta, continuare a “stringersi” non conta nulla, sono parole vuote! Siete politici e pure al governo, pre… - erreelleci : Draghi affossa il governo Conte, tanto amato dal @pdnetwork . Visto che ha mantenuto @robersperanza imputa i fallim… -