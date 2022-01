GfVip, Manuel, il gesto sotto le coperte verso Lulu: è accaduto questa notte (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lulù e Manuel ormai vivono la loro relazione al GF Vip in serenità e con amore reciproco. Si è parlato spesso delle resistenze di Bortuzzo ma adesso entrambi sembrano convinti del loro amore e appaiono molto affiatati. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Manuel sente tutto quello che Sophie dice su Jessica: oggi svelerà tutto in puntata? I fan che commentano sui social hanno notato anche che i due adesso dormono sempre insieme. Recentemente hanno anche fatto le ore piccole, per poi addormentarsi insieme tardissimo. https://twitter.com/mickyCREE/status/1480117114769915907https://twitter.com/mickyCREE/status/1480117114769915907https://twitter.com/frances06455734/status/1479997873093754887I fan della coppia continuano a commentare sui social la love story, sostenendo la buona fede di Manuel, spesso messa in dubbio. Per quanto però si ... Leggi su funweek (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lulù eormai vivono la loro relazione al GF Vip in serenità e con amore reciproco. Si è parlato spesso delle resistenze di Bortuzzo ma adesso entrambi sembrano convinti del loro amore e appaiono molto affiatati. LEGGI ANCHE: — GF Vip,sente tutto quello che Sophie dice su Jessica: oggi svelerà tutto in puntata? I fan che commentano sui social hanno notato anche che i due adesso dormono sempre insieme. Recentemente hanno anche fatto le ore piccole, per poi addormentarsi insieme tardissimo. https://twitter.com/mickyCREE/status/1480117114769915907https://twitter.com/mickyCREE/status/1480117114769915907https://twitter.com/frances06455734/status/1479997873093754887I fan della coppia continuano a commentare sui social la love story, sostenendo la buona fede di, spesso messa in dubbio. Per quanto però si ...

Advertising

Marti08831216 : RT @LGrullita: Un mese fa il 10 dicembre Alfonso chiedeva a lulu di che colore fosse il suo ? Rosso Alfonso. Rosso MP E IBAN PER L AEREO PE… - panic193 : RT @LGrullita: Un mese fa il 10 dicembre Alfonso chiedeva a lulu di che colore fosse il suo ? Rosso Alfonso. Rosso MP E IBAN PER L AEREO PE… - LGrullita : Un mese fa il 10 dicembre Alfonso chiedeva a lulu di che colore fosse il suo ? Rosso Alfonso. Rosso MP E IBAN PER L… - panic193 : Lascerà un vuoto enorme! Per lui ma soprattutto per lei! Vivrà per l’ennesima volta il suo allontanamento, con la… - samanta_012 : Comunque va bene tutto, abbiamo anche riso con Manila e Valeria pochi giorni fa, ma quelli della stanza blu è una s… -