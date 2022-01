Furto di 30 quintali di legna: denunciato un 40enne (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLioni (Av) – Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno sorpreso un 40enne di Calabritto in possesso di circa 30 quintali di legna di acero, cerro e carpino, di cui non è stato in grado di fornire elementi in merito alla tracciabilità. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che la legna era stata tagliata e asportata qualche giorno prima da terreni di proprietà comunale. Il legname è stato sottoposto a sequestro e il 40enne denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per “Furto aggravato”. Alla medesima Autorità Giudiziaria i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno deferito anche un allevatore di bestiame, per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLioni (Av) – Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno sorpreso undi Calabritto in possesso di circa 30didi acero, cerro e carpino, di cui non è stato in grado di fornire elementi in merito alla tracciabilità. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che laera stata tagliata e asportata qualche giorno prima da terreni di proprietà comunale. Ilme è stato sottoposto a sequestro e ilin stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per “aggravato”. Alla medesima Autorità Giudiziaria i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno deferito anche un allevatore di bestiame, per ...

anteprima24 : ** #Furto di 30 quintali di #Legna: denunciato un 40enne ** - gianfrygia : RT @ptvtelenostra: LIONI, TROVATO CON 30 QUINTALI DI LEGNA: 40ENNE DENUNCIATO PER FURTO AGGRAVATO - - ptvtelenostra : LIONI, TROVATO CON 30 QUINTALI DI LEGNA: 40ENNE DENUNCIATO PER FURTO AGGRAVATO - - LaSiritide : LaSiritide - #news #Italia 9/01/2022 - Furto notturno in un frantoio di Ceraso: ladri portano via 10 quintali di ol… - salernotoday : Furto in un frantoio a Ceraso: rubati un camion e 10 quintali di olio -

Ultime Notizie dalla rete : Furto quintali Furto notturno in un frantoio di Ceraso: ladri portano via 10 quintali di olio Dieci quintali di olio sono spariti da un frantoio di Ceraso in Campania. I malviventi sono riusciti a portare via un camion, svaligiare un attività commerciale agricola limitrofa al frantoio e l'olio, ...

Furto in un frantoio a Ceraso: rubati un camion e 10 quintali di olio Ladri in azione a Ceraso . Ignoti, la scorsa notte, hanno fatto irruzione all'interno di un frantoio riuscendo a rubare un camion e ben 10 quintali di olio . Non solo. Nel mirino è finito anche un negozio adiacente, da dove sono riusciti a portare via attrezzature ed i soldi contenuti nella cassa. Le indagini A dare l'allarme, questa ...

Furto di 30 quintali di legna: denunciato un 40enne anteprima24.it Controlli dei Carabinieri Forestali in Irpinia: due le denunce Nel corso di un servizio di controllo del territorio i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno sorpreso un 40enne di Calabritto in possesso di circa 30 quintali di legna di acero, cerro e ...

Fermato un uomo con 30 quintali di legna di sospetta origine Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno sorpreso un 40enne di Calabritto in possesso di circa 30 quintali di legna di acero, cerro e ...

Diecidi olio sono spariti da un frantoio di Ceraso in Campania. I malviventi sono riusciti a portare via un camion, svaligiare un attività commerciale agricola limitrofa al frantoio e l'olio, ...Ladri in azione a Ceraso . Ignoti, la scorsa notte, hanno fatto irruzione all'interno di un frantoio riuscendo a rubare un camion e ben 10di olio . Non solo. Nel mirino è finito anche un negozio adiacente, da dove sono riusciti a portare via attrezzature ed i soldi contenuti nella cassa. Le indagini A dare l'allarme, questa ...Nel corso di un servizio di controllo del territorio i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno sorpreso un 40enne di Calabritto in possesso di circa 30 quintali di legna di acero, cerro e ...Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno sorpreso un 40enne di Calabritto in possesso di circa 30 quintali di legna di acero, cerro e ...