Debito | inflazione | Pil Cosa ci attende

(Di lunedì 10 gennaio 2022) A inizio anno si assiste sempre ad una pioggia di previsioni: tra i settori più scrutati quello economico. Si ingaggiano regolarmente in questo esercizio tutti i principali outlet economici e finanziari: tra i più letti sono i pronostici di Financial Times, Economist o Bloomberg Intelligence. Inoltre molto atteso è l’appuntamento con le Predictions and Prescriptions di Breakingviews, il booklet curato da Rob Cox, quest’anno dedicato: A World in Transition. The Mega Shifts Shaping Finance, Business and Economies. Mi impegno inopinatamente in questo esercizio, circoscrivendolo però ai temi dele della finanza pubblica italiana. Cominciando dai numeri: è prevedibile che le previsioni del Governo siano da rivedere in positivo. Molti concordano che il rapporto/Pil potrebbe essere inferiore al programmatico indicato in 149,4% dalla Nadef del ...