Covid, diversi comuni del Basso Cilento sospendono le lezioni. Chiesto stop anche a San Giovanni a Piro (Di martedì 11 gennaio 2022) I comuni di Sapri, Sant'Arsenio, Sicignano, Petina, Postiglione, Roccagloriosa, Centola, Vallo della Lucania, Sassano, Sanza e Caselle in Pittari sospendono le attività didattiche per contenere l'emergenza sanitaria. L'opposizione chiede la sospensione delle lezioni nel comune di San Giovanni a Piro dall'11 al 15 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) Idi Sapri, Sant'Arsenio, Sicignano, Petina, Postiglione, Roccagloriosa, Centola, Vallo della Lucania, Sassano, Sanza e Caselle in Pittarile attività didattiche per contenere l'emergenza sanitaria. L'opposizione chiede la sospensione dellenel comune di Sandall'11 al 15 gennaio. L'articolo .

Advertising

Ruffino_Lorenzo : A ogni ondata si ripetono diversi luoghi comuni non supportati dai numeri e da basi scientifiche. Non è vero che gl… - orizzontescuola : Covid, diversi comuni del Basso Cilento sospendono le lezioni. Chiesto stop anche a San Giovanni a Piro - salvato65244684 : @fattoquotidiano Io ho avuto il covid ho tre vaccini e nonostante tutto ho fatto diversi tamponi visto che mi capit… - maxpat72 : RT @Adnkronos: La squadra bianconera è scesa in campo contro gli orobici nonostante le assenze per #Covid di diversi giocatori. https://t… - Adnkronos : La squadra bianconera è scesa in campo contro gli orobici nonostante le assenze per #Covid di diversi giocatori. -