Covid | Boccia Pd | ' Dad e smart working opportunità | Brunetta ha sbagliato'

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "La Dad è un opportunità, non è un limite, molte scuole l'hanno trasformata in una grande opportunità e hanno continuato a fare attività extra". Lo ha detto Francesco Boccia a radio Immagina. "Questa demonizzazione della Dad assomiglia a quella dello smart working che, sbagliando, il ministro della Funzione pubblica ha fatto. Il Pd ha rivendicato, in piena emergenza, la necessità di tornare al lavoro agile che, insieme alla Dad, sono emersi come una opportunità", ha aggiunto il responsabile Enti locali del Pd.

