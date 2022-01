Chiellini 'questo il dna Juve, sotto con Supercoppa' (Di lunedì 10 gennaio 2022) "questo è il Dna Juve, non mollare mai! Grandissima vittoria oggi all'Olimpico, ora sotto con la Supercoppa!": Giorgio Chiellini festeggia sui social il successo in rimonta per 4 - 3 ottenuto nella ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) "è il Dna, non mollare mai! Grandissima vittoria oggi all'Olimpico, oracon la!": Giorgiofesteggia sui social il successo in rimonta per 4 - 3 ottenuto nella ...

Advertising

chiellini : Questo è il DNA Juve, non mollare MAI! Grandissima vittoria oggi all’Olimpico, ora sotto con la Supercoppa!… - AN_alnajdi : RT @chiellini: Questo è il DNA Juve, non mollare MAI! Grandissima vittoria oggi all’Olimpico, ora sotto con la Supercoppa! #RomaJuve https… - RaiSport : ? #Chiellini: 'Questo è il dna della #Juventus, ora sotto con la #Supercoppa' #Rugani: 'Non smettere mai di crederc… - glooit : Chiellini 'questo il dna Juve, sotto con Supercoppa' leggi su Gloo - Lucio_Colella : RT @Djnc78: Alla fine poi, non c'è quadro migliore di questo per fotografare questa cazzo di giornata. Buonanotte. #JuventusRoma #chielli… -