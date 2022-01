Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra | “Real Madrid su Kessié” | News

Advertising

DiMarzio : Il @acmilan ha incontrato l'agente di Pietro #Pellegri per discutere del futuro dell'attaccante: sullo sfondo tre c… - Gazzetta_it : Kessie, nessuna offerta più ricca di quella del Milan. E il rinnovo è possibile - DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, arriva #Conti a titolo definitivo dal @acmilan: è ufficiale - sportli26181512 : Milan, ricordi le 'cose formali'? Ora resta solo Kessie, il rinnovo...: Il Milan delle 'cose formali' non esiste pi… - CalcioOggi : Vlahovic annullato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per il super colpo - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Il difensore è da tempo finito nel mirino dei grandi club:e Napoli lo seguono da tempo, soprattutto in vista della prossima stagione. Il giocatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023.Oggi gioca nel Lilla, vale almeno 35 milioni e lo cerca il. Maldini e Massara ne hanno parlato varie volte: "È un bel giocatore, ma i francesi non vogliono cederlo". Situazione di stallo. Dall'...Manuele Baiocchini, giornalista, si è così espresso a SkySport sul calciomercato del Milan e, in particolare, sul futuro di Kessie: “Non ci sono grandi novità. Le parti non si sentono più dalla scorsa ...CALCIOMERCATO - Il Genoa e il Torino ci provano per Pellegri, mentre Aké è il nome forte per la difesa del Milan. Digne, niente Inter: va all'Aston Villa. Babacar torna al Sassuolo per fine prestito, ...