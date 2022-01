Cagliari, non solo la Salernitana per Caceres: spunta l’interesse dalla Turchia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sirene turche per il difensore del Cagliari Martin Caceres. El Pelado corteggiato dal Karagumruk Martin Caceres in uscita dal Cagliari, non sarebbe ricercato soltanto in Italia. Le sirene arrivano anche dall’estero e più precisamente dalla Turchia. La Salernitana lo avrebbe messo in cima alla lista per rinforzare la difesa, ma in queste ultime ore, come riportato da Gianluca Di Marzio, anche il Karagumruk avrebbe sondato il terreno. CONTINUA SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sirene turche per il difensore delMartin. El Pelado corteggiato dal Karagumruk Martinin uscita dal, non sarebbe ricercato soltanto in Italia. Le sirene arrivano anche dall’estero e più precisamente. Lalo avrebbe messo in cima alla lista per rinforzare la difesa, ma in queste ultime ore, come riportato da Gianluca Di Marzio, anche il Karagumruk avrebbe sondato il terreno. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

