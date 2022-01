Atalanta, fuori casa sei la regina. Ora la Coppa, con la testa all’Inter (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’Atalanta si conferma squadra più forte della Serie A, in trasferta: nessuno ha fatto tanti punti, 29: 26 il Milan, 23 l’Inter. E domenica ci sarà il grande scontro con quella che è la regina del campionato, quell’Inter che finora solo con il Genoa è riuscita a frenare l’incredibile marcia dei nerazzurri (a Udine coralli…) fuori casa. Certo, sarà un terreno forse più congeniale alla capolista, visto che l’Atalanta in casa è solo dodicesima, e “dobbiamo migliorare il nostro rendimento”, Gasperini lo ripete ogni volta. Ma cosa si può pretendere, di più, da questa Atalanta che colleziona primati? Gasp vorrebbe il record di vittorie, l’ha confessato alla vigilia della partita non disputata col Torino. Detto, fatto, la partenza del 2022 è stata quella giusta e non c’è da ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’si conferma squadra più forte della Serie A, in trasferta: nessuno ha fatto tanti punti, 29: 26 il Milan, 23 l’Inter. E domenica ci sarà il grande scontro con quella che è ladel campionato, quell’Inter che finora solo con il Genoa è riuscita a frenare l’incredibile marcia dei nerazzurri (a Udine coralli…). Certo, sarà un terreno forse più congeniale alla capolista, visto che l’inè solo dodicesima, e “dobbiamo migliorare il nostro rendimento”, Gasperini lo ripete ogni volta. Ma cosa si può pretendere, di più, da questache colleziona primati? Gasp vorrebbe il record di vittorie, l’ha confessato alla vigilia della partita non disputata col Torino. Detto, fatto, la partenza del 2022 è stata quella giusta e non c’è da ...

