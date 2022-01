Amici 21 | due ballerini della classe avevano preso parte un videoclip di Alessandra Amoroso | ecco chi

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Duedi21 hannocipato alcanzone Mambo Salentino die i Boomdabash. Una nostra utente ha infatti notato che tra i danzatori che appaiono nel video in questione ci sono anche Cosmary Fasanelli e Dario Schirone. Il video è stato girato in Puglia, la regione di provenienza sia di Dario che di Cosmery. Proprio quest’ultima nelle ultime ore ha fatto molto chiacchierare il pubblico didi Maria De Filippi. Cosmery e Alex Rina, cantante, negli scorsi giorni si sono scambiati il loro primo bacio. La relativa clip è stata mostrata al pubblico ieri pomeriggio, nel corsoregistrazionenuova puntata del ...

Advertising

Marinvik63 : RT @Cazzaccimiei1: Ragazzi, certo che se vi chiedete o addirittura sperate che il 31 marzo Draghi e amici metteranno fine allo stato di eme… - Alba230515 : RT @Cazzaccimiei1: Ragazzi, certo che se vi chiedete o addirittura sperate che il 31 marzo Draghi e amici metteranno fine allo stato di eme… - Piero42395724 : RT @mittdolcino: I commenti di chi fugge, temendo 'il peggio' in arrivo, con Draghi. 'Mai avrei pensato di vivere qualcosa di simile alla… - MazzaliVanna : RT @matteocaccia: Rocco, piccola storia da stadio: Dopo due anni ritrovo allo stadio Rocco. Vicini di abbonamento prima che la pandemia sc… - FraContran : Buon pomeriggio amici, con @Benna_2 abbiamo stilato le nostre pagelle di metà stagione dei Thunder e ipotizzato alc… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici due

Radiogold

... con il fratello Djordje e igenitori a parlare di quanto accaduto. Il padre Sran ha ... Non gli hanno concesso il diritto di comunicare con i suoi avvocati, con la sua squadra, con i suoi. È ...In giornata infatti sono stati trovati i corpi dipersone date per disperse. Ieri un grande ... I dieci morti facevano parte di un gruppo di familiari eche si trovava sulla barca che ha ...Highsnob e Hu, nomi d’arte di Michele Matera e Federica Ferracuti, sono due talenti della nuova generazione musicale che si presentano per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Abbi cura ...tribunale di Brescia ha assolto dall'accusa di omicidio preterintenzionale Michael Paloschi, che era accusato di aver iniettato una dose di eroina nel braccio di Francesca Manfredi, ...