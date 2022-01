Amazfit GTS in super sconto oggi 10 gennaio su Amazon

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’GTS è uno smartwatch davvero interessante, che sfrutta un sistema operativo proprietario e con una batteria e dei sensori che lo rendono molto valido e affidabile, anche per quanto riguarda il monitoraggio delle performance. Il device sfa un elegante schermo quadrato di grandi dimensioni che mostra tanti contenuti e nuovi quadranti modulari modificabili. Quest’, lunedì 10, il wearable è disponibile inofferta sunel colore Grigio e al prezzo imperdibile di soli 91,22 euro (invece di 129,99 euro di listino). Il prodotto, che è dotato di GPS e Bluetooth, è venduto e spedito dall’e-commerce e per i clienti già iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Offerta ...

Tornano le super offerte sugli smartwatch, tra i wearable più apprezzati e venduti su Amazon grazie all'ottimo rapporto qualità - prezzo. Oggi è il turno dell', smartwatch dal design molto elegante e pensato per la vita di tutti i giorni. L'offerta che riguarda l'è davvero molto interessante e presenta un doppio sconto . Oltre a ...Ci sono poi l'a 69,99 euro e lo Huawei Watch GT 2 Pro a 179,99 euro. Non manca l'Apple Watch serie 7 a 459 euro nella versione da 45mm, mentre 429 nella versione da 41 mm. Per il giusto ...Oggi è il turno dell’Amazfit GTS, smartwatch dal design molto elegante e pensato per la vita di tutti i giorni. L’offerta che riguarda l’Amazfit GTS è davvero molto interessante e presenta un doppio ...Arriva il nuovo volantino Fuoritutto Unieuro, con offerte su smartphone,accessori e non solo: Xiaomi, Huawei, Redmi, Realme e tanti altri!