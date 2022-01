Traffico Roma del 09-01-2022 ore 14 | 30

(Di domenica 9 gennaio 2022) Luceverdepomeriggio dalla redazione sulla A1 firenze-code per 2 km versoa causa di un incidente tra Ponzanono e il video per la diramazione Nord veicolo sulla dire sud è in direzione della capitale all’altezza del casello diSud sul raccordo circolazione senza disagi di rilievo lievi rallentamenti Invece sul tratto Urbano della A24 entrata nella città tra portone e la tangenziale alle 18:30 è in programma all’Olimpico la partitameno Juventus modifiche alla circolazione nella zona del Foro Italico possibili disagi per iltra Prati Flaminio e Tor di Quinto le taglie di queste e di altre notizie sul sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio penna USB zio a cura della c e della polizia locale di ...

Advertising

is_amazon : @antonello179 @rossbrescia Ha anche abolito la pioggia, così non ci saranno più allagamenti. Poi pensa di vietare i… - felicettabenni : @Simoneristori5 Io sono di Roma e infatti il traffico è aumentato io stesso non uso mezzi pubblici a volte noleggio… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svincolo Firen… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svi… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svincolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaToday

Luceverdetrovati dalla redazione ilè regolare su Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 è aperta alvia Licinio Stolone tra via Caio Lelio e via Publio Valerio chiusa in ......BASILICA SEMPRE A, IN PIAZZA DELLA LIBERTA' SI TERRA' OGGI CERIMONIA PER L'ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SUL FRONTE DELLA VIABILITA' POSSIBILI CHIUSURE AL...È allarme asfalto in via Ostiense per gli oltre due chilometri bombardati da buche, dossi e profonde fessure. A lanciare l'allarme sono soprattutto i motociclisti, preoccupati per ...Sassi contro un autobus di linea nella tarda serata di ieri alla periferia di Roma. L'episodio è accaduto intorno alle 22 in via Andrea Barbato, in zona Torresina. Sul posto i carabinieri. A quanto ac ...