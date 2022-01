Spalletti in conferenza: “Lobotka? Lui fa una cosa per ogni allenatore!” (Di domenica 9 gennaio 2022) Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Sampdoria, match deciso sul punteggio di 1-0 da Andrea Petagna, ecco le sue dichiarazioni: “Il mio virus sono il Napoli e i giocatori del Napoli, da loro non voglio guarire mai, sono stato sempre bene in questi giorni”. “Petagna? Andava fatto giocare, avevo bisogno di qualcuno di fresco là davanti. Politano è entrato e ha fatto bene, con i suoi strappi può cambiare le gare. Tutti si sono aiutati in campo, è una cosa molto bella. Dries e Andre si sono trovati benissimo”. “Insigne? Non voleva uscire perché ci tiene davvero a questa città. Sono convinto che ora dimostrerà tutto il suo valore”. Insigne Napoli Sampdoria “Tuanzebe? È un giocatore molto importante, viene dal Manchester United quindi ha grande esperienza. Ovviamente dovrà conoscere meglio il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 gennaio 2022) Lucianoha parlato instampa al termine di Napoli-Sampdoria, match deciso sul punteggio di 1-0 da Andrea Petagna, ecco le sue dichiarazioni: “Il mio virus sono il Napoli e i giocatori del Napoli, da loro non voglio guarire mai, sono stato sempre bene in questi giorni”. “Petagna? Andava fatto giocare, avevo bisogno di qualcuno di fresco là davanti. Politano è entrato e ha fatto bene, con i suoi strappi può cambiare le gare. Tutti si sono aiutati in campo, è unamolto bella. Dries e Andre si sono trovati benissimo”. “Insigne? Non voleva uscire perché ci tiene davvero a questa città. Sono convinto che ora dimostrerà tutto il suo valore”. Insigne Napoli Sampdoria “Tuanzebe? È un giocatore molto importante, viene dal Manchester United quindi ha grande esperienza. Ovviamente dovrà conoscere meglio il ...

Advertising

claudioruss : #Spalletti in conferenza stampa: 'Sono stato sempre bene, non mi interessa del Covid perchè il mio virus è il Napol… - _sbullo_ : RT @claudioruss: #Spalletti in conferenza stampa: 'Sono stato sempre bene, non mi interessa del Covid perchè il mio virus è il Napoli ed i… - VlnN94 : RT @claudioruss: #Spalletti in conferenza stampa: 'Sono stato sempre bene, non mi interessa del Covid perchè il mio virus è il Napoli ed i… - _enz29 : RT @claudioruss: #Spalletti in conferenza stampa: 'Sono stato sempre bene, non mi interessa del Covid perchè il mio virus è il Napoli ed i… - ciruhater : RT @claudioruss: #Spalletti in conferenza stampa: 'Sono stato sempre bene, non mi interessa del Covid perchè il mio virus è il Napoli ed i… -