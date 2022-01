Sanremo 2022, superospite svelato: “rischio” carriera per Amadeus? (Di domenica 9 gennaio 2022) Nella giornata di ieri è stato svelato un superospite di Sanremo 2022. Lo si è fatto con una particolare gag tra lui e il conduttore. rischio carriera per Amadeus? Fonte Foto Getty ImagesCon l’inizio del nuovo anno è partito il countdown per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Come gli appassionati sapranno, la settimana del Festival è qualcosa di unico e inimitabile. Possiamo dire che, in quella settimana, si ferma completamente il tempo. La lista dei cantanti è stata svelata dallo stesso Amadeus, al suo terzo Sanremo di fila, e ha fatto discutere. Ad aggiungere ancora più pepe all’attesa ci ha pensato l’errore social di Gianni Morandi. Il cantante bolognese ha diffuso sui suoi social il ... Leggi su chenews (Di domenica 9 gennaio 2022) Nella giornata di ieri è statoundi. Lo si è fatto con una particolare gag tra lui e il conduttore.per? Fonte Foto Getty ImagesCon l’inizio del nuovo anno è partito il countdown per la nuova edizione del Festival di. Come gli appassionati sapranno, la settimana del Festival è qualcosa di unico e inimitabile. Possiamo dire che, in quella settimana, si ferma completamente il tempo. La lista dei cantanti è stata svelata dallo stesso, al suo terzodi fila, e ha fatto discutere. Ad aggiungere ancora più pepe all’attesa ci ha pensato l’errore social di Gianni Morandi. Il cantante bolognese ha diffuso sui suoi social il ...

Agenzia_Ansa : Checco Zalone superospite a Sanremo: è il colpo messo a segno dal festival, al via il 1 febbraio. L'attore pugliese… - Corriere : Sanremo 2022, Checco Zalone sarà super ospite in una delle serate - lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??…