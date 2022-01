Roma vs Juventus 3-4 | la Juventus passa all’Olimpico

(Di domenica 9 gennaio 2022) Si conclude oggi allo stadio Olimpico il match delle 18.30. La 21sima giornata di serie A travssi conclude con un 3-4. Allegri assiste la squadra dalla tribuna e lascia l’Olimpico con i tre punti. Laspreca un calcio di rigore sul finale con Pellegrini.vs3-4: cronaca e sintesi Unaaggressiva da subito che mette in difficoltà la compagine bianconera, risolutivo da subito il gol di Abraham su corner, che di testa insacca alle spalle di un incolpevole Szcz?sny. Ladi Mourinho è ben messa in campo, tra le novità Maitland-Niles dal primo minuto, neo acquisto di questa sessione invernale. Di nuovo al minuto 13? su tiro di Pellegrini, un vistoso fallo di mano di De Ligt. Massa ad un metro e ...

B24PT : QUE REVIRAVOLTA DA JUVENTUS ?? 53': Roma 3-1 Juventus 70': Roma 3-2 Juventus 72': Roma 3-3 Juventus 77': Roma 3-4 J… - InvictosSomos : ? Minuto 11. Roma 1-0 Juventus. ? Minuto 18. Roma 1-1 Juventus. ? Minuto 48. Roma 2-1 Juventus. ? Minuto 53. Roma 3… - GiovaAlbanese : ?? Arriva la squalifica: #Allegri non sarà in panchina contro la Roma. #Juventus - Bschaef95 : RT @goal: 69’ | Roma 3-1 Juventus 77’ | Roma 3-4 Juventus - PharoahLast : RT @goal: 69’ | Roma 3-1 Juventus 77’ | Roma 3-4 Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Juventus

Sono le parole di Marco Landucci a Dazn dopo la vittoria della Juve contro la. Landucci ha sostituito in panchina lo e ha dichiarato: " Siamo partiti timorosi nel primo tempo e anche nel ...Il match più atteso è stato però senza dubbio quello tra, sbloccato dai giallorossi al 14 con Tammy Abraham . Al 18 Chiesa ha fornito l'assist vincente a Paulo Dybala , prima di abbandonare il campo al 32 , togliendo tanta fantasia alla ...Le parole del tecnico portoghese al termine del match perso contro la Juve: "A centrocampo arriverà un giocatore diverso, con personalità" ...Le parole di José Mourinho dopo Roma-Juventus 3-4 "Vorrei analizzare in maniera molto obiettiva. Per 70 minuti abbiamo avuto il controllo totale". Non può che essere deluso José Mourinho dopo il 3-4 s ...