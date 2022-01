Roma, grosso incendio nella notte: distrutto un appartamento (Di domenica 9 gennaio 2022) Paura nella notte a Roma, precisamente in via Fedele Lampertico, zona Flaminio: un appartamento ha preso fuoco, scatenando un grosso incendio. Era poco prima delle 23.30 quando, per cause ancora da accertare, l’incendio è divampato al quinto piano del palazzo. Fortunatamente non ci sono stati feriti in quanto la casa era vuota, ma le fiamme l’hanno completamente distrutta. Evacuati anche altri due appartamenti adiacenti, resi inagibili dalle fiamme. Oggi verranno fatte tutte le opportune verifiche. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti anche i carabinieri di Ponte Milvio. Attualmente sono in corso le indagini da parte dei militari per capire la causa del fuoco e, al momento, non si esclude nessuna ipotesi. (Foto di repertorio) Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 gennaio 2022) Paura, precisamente in via Fedele Lampertico, zona Flaminio: unha preso fuoco, scatenando un. Era poco prima delle 23.30 quando, per cause ancora da accertare, l’è divampato al quinto piano del palazzo. Fortunatamente non ci sono stati feriti in quanto la casa era vuota, ma le fiamme l’hanno completamente distrutta. Evacuati anche altri due appartamenti adiacenti, resi inagibili dalle fiamme. Oggi verranno fatte tutte le opportune verifiche. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti anche i carabinieri di Ponte Milvio. Attualmente sono in corso le indagini da parte dei militari per capire la causa del fuoco e, al momento, non si esclude nessuna ipotesi. (Foto di repertorio) Leggi anche: ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, grosso incendio nella notte: distrutto un appartamento - Aquilamaisazia : RT @luielei_: @gspazianitesta #Cartabia potrebbe replicare “che vuoi che sia... per il Comune di Roma proprietario di case non è un grosso… - petregiamp : RT @luielei_: @gspazianitesta #Cartabia potrebbe replicare “che vuoi che sia... per il Comune di Roma proprietario di case non è un grosso… - luielei_ : @gspazianitesta #Cartabia potrebbe replicare “che vuoi che sia... per il Comune di Roma proprietario di case non è… - ivano_cardone : RT @EmanueleVendit1: Alle chiacchiere che accompagnano i nuovi acquisti, ho sempre preferito un grosso in bocca al lupo. Benvenuto a Roma… -