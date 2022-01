Robert Trajkovich, il 17enne trovato morto in un ostello a Trieste: fermato un 21enne (Di domenica 9 gennaio 2022) Il 21enne presunto autore dell’omicidio di Robert Trajkovich, il 17enne trovato morto nella notte di sabato 7 gennaio nel sottoscala di un ostello in via Rittmeyer a Trieste, è stato sentito in mattinata dagli inquirenti e avrebbe confessato l’omicidio, per motivi di contesa di una ragazza. fermato, il 21enne è stato condotto in carcere e domani, 10 gennaio, la Procura di Trieste aprirà formalmente un fascicolo a suo carico, con l’ipotesi di reato di omicidio volontario. Da subito la morte di Trajkovich non è apparsa correlata a cause naturali. Si è trattato infatti di omicidio: il giovane è morto per strangolamento, ucciso da un laccio stretto intorno al collo. ... Leggi su open.online (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilpresunto autore dell’omicidio di, ilnella notte di sabato 7 gennaio nel sottoscala di unin via Rittmeyer a, è stato sentito in mattinata dagli inquirenti e avrebbe confessato l’omicidio, per motivi di contesa di una ragazza., ilè stato condotto in carcere e domani, 10 gennaio, la Procura diaprirà formalmente un fascicolo a suo carico, con l’ipotesi di reato di omicidio volontario. Da subito la morte dinon è apparsa correlata a cause naturali. Si è trattato infatti di omicidio: il giovane èper strangolamento, ucciso da un laccio stretto intorno al collo. ...

