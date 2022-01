Raffaella Carrà | arriva l’incredibile confessione dopo la tragica scomparsa | “Non ci tenevo…”

(Di domenica 9 gennaio 2022), indimenticabile stella dello spettacolo, non erata al cuore di chi le aveva regalato il successo sperato. L’affabile Fabio Canino è cresciuto a pane e teatro, la sua… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RaiTre : A sei mesi dalla sua scomparsa, Blob dedica due puntate monografiche alla regina della Tv, Raffaella Carrà, raccont… - RaiTre : Raffaella Carrà è riuscita ad entrare nelle case di tutti gli italiani con garbo e grinta, lanciando un modo tutto… - MARICAVICCHIOLO : RT @adamfoureira: Piantamola con questa storia del “è di quella generazione lì”. Perché anche Raffaella Carrà, che era della sua stessa gen… - MARICAVICCHIOLO : RT @giuvs7: se sei triste ascolta raffaella carrà - MARICAVICCHIOLO : RT @unevrseemeagain: Ma posso a 26 anni fissarmi con le canzoni di Raffaella Carrà? Che caso perso -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Ognuno di loro avrebbero avuto una chance di vincita, se non si fosse inceppata la settima pallina con l'ultimo numero, nell'estrazione avvenuta durante lo show su RaiUno condotto da. ...Nessuno conosceva la grammatica televisiva di un people show ad eccezione di, che con il suo Carramba aveva già rivoluzionato la storia della televisione. Oggi c'è posta per te non ...