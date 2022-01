Quarantene, no-vax e contagiati: in Liguria la ripresa della scuola diventa un rebus (Di domenica 9 gennaio 2022) Sessanta presidi chiedono di posticipare il ritorno in classe. Nel Tigullio raffica di richieste per la Dad Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 9 gennaio 2022) Sessanta presidi chiedono di posticipare il ritorno in classe. Nel Tigullio raffica di richieste per la Dad

Advertising

fattoquotidiano : Caos scuole nelle Marche, i presidi: ‘Tra quarantene e no vax non si sa come apriremo’. E la Regione fa screening s… - ElGuappo6 : @AlbertoBagnai @borghi_claudio Caro Alberto Ma da quando è iniziata la PANDEMIA il MINISTRO e CTS hanno mai guarda… - Britz51 : @matteosalvinimi Ah, guarda che gli stessi imprenditori vogliono gente vaccinata, ne hanno le palle piene di no vax… - SimoNetOnTheNet : @Zerovirgola2 @GIUSMAURO @SabrinaScampini @cattaneo_f @VincenzoDeLuca @Cartabellotta Io penso che tutti fanno cose… - ilmilanesenews : Emergenza Atm, con il personale diviso tra quarantene, isolamenti domiciliari e casi positivi (e no vax), la regola… -