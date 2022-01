Petagna: “Contento per il gol, era importante vincere” (Di domenica 9 gennaio 2022) Petagna: “Sono Contento per il gol, era importante vincere, Insigne? Scelta di vita, sono Contento per lui, ora deve darci una mano” Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il match vinto contro la Sampdoria. Queste le sue parole: SUI TRE PUNTI CONQUISTATI CON LA SAMPDORIA “Sono Contento, oggi -contro la Sampdoria -dovevamo fare tre punti. Non vincevamo da tre gare in casa e dovevamo dare seguito al pareggio di Torino. Sono Contento per il gol ma era importante fare risultato. -afferma Petagna – Quando non giochi tanto perdi un po’ di certezze, poi con il gol prendi fiducia e cambia un po’ tutto. Petagna SUL GOL PIU’ BELLO DELLA SUA CARRIERA? Oggi il ... Leggi su retecalcio (Di domenica 9 gennaio 2022): “Sonoper il gol, era, Insigne? Scelta di vita, sonoper lui, ora deve darci una mano” Andrea, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il match vinto contro la Sampdoria. Queste le sue parole: SUI TRE PUNTI CONQUISTATI CON LA SAMPDORIA “Sono, oggi -contro la Sampdoria -dovevamo fare tre punti. Non vincevamo da tre gare in casa e dovevamo dare seguito al pareggio di Torino. Sonoper il gol ma erafare risultato. -afferma– Quando non giochi tanto perdi un po’ di certezze, poi con il gol prendi fiducia e cambia un po’ tutto.SUL GOL PIU’ BELLO DELLA SUA CARRIERA? Oggi il ...

