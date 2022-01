Pagelle Venezia Milan | Theo e Leao con una marcia in più

(Di domenica 9 gennaio 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:Hernandez FLOP: Svoboda, Ceccaroni VOTI(4-3-3): Romero 6; Mazzocchi 5, Svoboda 4,5, Ceccaroni 5,5, Haps 5,5; Ampadu 6, Busio 6,5 (dal 79? Fiordilino sv), Cuisance 6 (dal 60? Kiyine 6); Aramu 5 (dal 60? Johnsen 6), Henry 5,5 (dal 60? Crnigoj 6), Okereke 5 (dall’88’ Bjarkason sv). All. Paolo Zanetti 5,5.(4-2-3-1): Maignan 6, Florenzi 6,5 (dall’87’ Stanga sv), Kalulu 6,5, Gabbia 5,5,Hernandez 7,5; Tonali 6,5, Bakayoko 6; ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22:Milan Ledei protagonisti del match trae Milan, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Leao, Romero FLOP: Diaz, Il Milan vola momentaneamente in vetta grazie allo 0-3 sul campo del Venezia: Ibrahimovic apre, Hernandez (doppietta) chiude i conti.VENEZIA Romero 5,5 – Non può nulla in occasione del gol. E' bravo e attento quando intercetta i tiri di Leao e Florenzi. Su Theo Hernandez forse può fare di può. Mazzocchi ...