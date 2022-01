Nevica anche nel Maceratese fino a quote basse | problemi alla viabilità sulla provinciale

(Di domenica 9 gennaio 2022) MACERATA - Puntuale, come previsto dall'avviso di condizioni di meteo avverse emesso ieri dal servizio di protezione civile regionale, è arrivata la neve . A partire dalle 14.30 la neve è scesa fitta ...

Advertising

Kurosh_74 : Una forte nevicata sta colpendo Leonessa (Rieti). La neve ha imbiancato anche il Cicolano, sempre nel Reatino, con… - rietin_vetrina : Nevica anche ad Antrodoco. Una cartolina 2.0 dal Comune reatino - Vale22046 : RT @SalvatoreCaroni: Anche da questa finestra il panorama lo stesso , nevica , e senti le feste svanire , evviva la vita #donneInarte https… - GigiEinaudi : @Laila1231320 Nevica anche giu al sud... in Toscana - Emanuel23137303 : @DiTopazio @robertaselli77 @Massimo20_IT Ci vuole anche se nevica -

Ultime Notizie dalla rete : Nevica anche

MACERATA - Puntuale, come previsto dall'avviso di condizioni di meteo avverse emesso ieri dal servizio di protezione civile regionale, è arrivata la neve . A partire dalle 14.30 la neve è scesa fitta ...in alta Umbria, Città di Castello e San Giustino si sono risvegliate imbiancate. Le previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile umbra indicano precipitazioni nevose ...La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalle 20 di stasera, domenica 9 gennaio, fino alle 8 di martedì 11 gennaio. Si prevedono venti forti ...Arriva la neve anche al Sud, in Campania, Basilicata e Puglia. Un sistema perturbato a carattere freddo tende ad attraversare l'intera Penisola, determinando la formazione di un minimo barico ...