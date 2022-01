Napoli | tra ricoveri e sanitari contagiati gli ospedali rischiano il collasso | “Servono misure più drastiche | sembra di essere tornati a un anno fa”

(Di domenica 9 gennaio 2022) La situazione neglidiè sempre più preoccupante. L’aumento dei contagi e del numero di positivi che necessitano di ricovero ha fatto scattare l’allarme tra i medici partenopei che da giorni chiedono al governoancora più, come l’estensione dell’obbligo vaccinale. “Il messaggio è chiaro – dice il presidente dell’ordine dei medici diBruno Zuccarelli – al momento con enorme fatica si riesce ancora a garantire assistenza, ma se la situazione non cambia si rischia il”. Che in queste settimane la situazione sia peggiorata lo conferma soprattutto chi è in prima linea come la direttrice del pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli di, Fiorella Paladino. “Abbiamo i contagi delle feste e i contagi dei contagi – spiega ...

In un momento di grande ansia,ricorsi al Tar e stadi che quasi richiudono, c'è tempo anche per parlare di calcio. Quello vero, quello che ilha saputo brillantemente interpretare giovedì scorso in casa della Juve, ...... 1P), dal 2015/2016 solo il(quattro) ha ottenuto più successi casalinghi in Serie A contro ... Dopo essere andato a segno contro la Roma in tre incontri consecutivi in Serie Ail 2015 e il ...Premi F5 per aggiornare 46' - Doppio cambio all'intervallo per la Sampdoria: entra il nuovo acquisto Rincon ed esce Ekdal. Fuori anche Audero per infortunio e dentro ...Diretta Napoli Sampdoria streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 21^ giornata di Serie A al Maradona.