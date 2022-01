Muriel torna quello dei bei tempi | Pasalic è ovunque

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 gennaio 2022) Musso 6,5 : “ Parigi val bene una messa “, per lui al contrario il sacrificio di una vacanza si è tramutato in una settimana di quarantena. Prima volta cheda ex a Udine dove si era affermato. Su Delofeu, sfuggito a Palomino, chiude la porta con una attenta respinta a impedire all’Udinese di rientrare in partita, poi usa il nuovo Super Green Pass per fermare tutti, salvo Djimsiti che lo tradisce con una deviazione. Toloi 6 : Anticipi e ripartenze, massima concentrazione fin da quando si presenta dall’arbitro per la scelta del campo. Non perfetto sulla chiusura all’inserimento di Beto. Palomino 6 : Mostra i limiti della quarantena quando Delofeu lo punta, di esperienza a tenere lontano Beto dalla porta che quando si inserisce il gol lo trova sempre. Djimsiti 6 : Aiuta i compagni con una gara in cui sceglie di non correre rischi. Sfortunato nella maldestra ...