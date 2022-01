(Di domenica 9 gennaio 2022) Con il gol realizzato contro la Juventus, Driesha toccato quota 240 centri complessivi con le squadre di club, 142 dei quali con la maglia azzurra (dati Transfermarkt). L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a delineare idel futuro dell’attaccante belga. FOTO: Getty – Napoli futuroPer quanto, dal, sia arrivata un’offerta sontuosa, la volontà diè sempre stata chiara: vuole rimanere a Napoli. Il club partenopeo ha un’opzione per estendere l’attuale contratto, che prevede una retribuzione netta di cinque milioni di euro. È molto facile pensare come, tuttavia, le intenzioni di De Laurentiis siano ben diverse, in linea con le politiche di abbassamento dei costi intraprese da tempo., ...

Advertising

gilnar76 : Mertens tra Qatar e rinnovo: gli scenari possibili #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - simone_tango : @IvanRSaldias @JotDownSpain - simone_tango : @MusicArtclub - simone_tango : @ruudvanl - simone_tango : @ForniFabianaPro -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens tra

...Juventus Napoli e un rigore non fischiato ai bianconeri per evidente fallo di mano di Dries.scorso turno è stata costretta a rimanere ai box in virtù dei casi di Covid - 19 registrati...Napoli - Sampdoria, dove vederla in tv e streaming Il matchNapoli e Sampdoria, si disputerà ... Insigne;. Allenatore: Spalletti (in panchina Domenichini). A disposizione: Marfella, ...TORINO (ITALPRESS) - Termina con un giusto pareggio il big match tra Juventus e Napoli che chiudono la sfida dell'Allianz Stadium sull'1-1. Il pareggio serve però poco a tutte e due le squadre, con il ...Quale futuro per Dries Mertens? A giugno scadrà anche il suo contratto e rinnovare alle cifre attuali è impossibile. E ci sarebbe già un'offerta ...