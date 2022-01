Manchester United, Cristiano Ronaldo chiama Mendes. Dall’Inghilterra: “Niente è escluso” (Di domenica 9 gennaio 2022) Cristiano Ronaldo convoca Jorge Mendes per discutere del futuro. “Nulla viene escluso“, riferisce una fonte vicina al giocatore al The Sun. Cristiano Ronaldo ha realizzato 14 gol in 29 presenze con il Manchester United, ma la crisi dei Red Devils non accenna a finire neanche dopo l’arrivo in panchina di Ralf Rangnick al posto di Ole Gunnar Solskjaer. La fonte spiega: “Ci sono tanti problemi, Cristiano avverte la pressione ed è molto stressato dalla situazione. Vuole a tutti i costi che il suo ritorno allo United sia un successo, ma ha iniziato a capire che vincere potrebbe essere molto difficile. Jorge così è arrivato per capire come stanno andando le cose, per capire quali potrebbero essere i problemi e come ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022)convoca Jorgeper discutere del futuro. “Nulla viene“, riferisce una fonte vicina al giocatore al The Sun.ha realizzato 14 gol in 29 presenze con il, ma la crisi dei Red Devils non accenna a finire neanche dopo l’arrivo in panchina di Ralf Rangnick al posto di Ole Gunnar Solskjaer. La fonte spiega: “Ci sono tanti problemi,avverte la pressione ed è molto stressato dalla situazione. Vuole a tutti i costi che il suo ritorno allosia un successo, ma ha iniziato a capire che vincere potrebbe essere molto difficile. Jorge così è arrivato per capire come stanno andando le cose, per capire quali potrebbero essere i problemi e come ...

