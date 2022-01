La crescita di contagi e ricoveri tra i bambini: «Il più piccolo ha un mese, Omicron li colpisce di più» (Di domenica 9 gennaio 2022) Salgono i contagi e i ricoveri tra i bambini. E c’è il sospetto che dietro l’incremento ci sia la variante Omicron. Che non aggredisce i polmoni ma infetta più facilmente i piccoli secondo alcuni studi degli Stati Uniti. L’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute dice che la curva delle ospedalizzazioni della fascia d’età 0-19 anni sta crescendo rapidamente: «La fascia d’età fra 5 e 11 anni è quella che sta registrando il maggiore incremento di casi nei bambini, a partire dalla seconda settimana di ottobre. E si rileva ancora un forte aumento dei ricoveri per i più piccoli di 5 anni, pari a oltre dieci per 1.000.000 abitanti, e un aumento più contenuto nella fascia 16-19 anni». I sintomi tra i giovani Anche l’incidenza di casi ogni 100 mila ... Leggi su open.online (Di domenica 9 gennaio 2022) Salgono ie itra i. E c’è il sospetto che dietro l’incremento ci sia la variante. Che non aggredisce i polmoni ma infetta più facilmente i piccoli secondo alcuni studi degli Stati Uniti. L’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute dice che la curva delle ospedalizzazioni della fascia d’età 0-19 anni sta crescendo rapidamente: «La fascia d’età fra 5 e 11 anni è quella che sta registrando il maggiore incremento di casi nei, a partire dalla seconda settimana di ottobre. E si rileva ancora un forte aumento deiper i più piccoli di 5 anni, pari a oltre dieci per 1.000.000 abitanti, e un aumento più contenuto nella fascia 16-19 anni». I sintomi tra i giovani Anche l’incidenza di casi ogni 100 mila ...

