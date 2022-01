Ilenia uccisa dal virus a 39 anni senza nemmeno un tampone | gravi marito e suocero

Advertising

Come riportato da alcuni quotidiani locali,Turrin non sarebbe stata vaccinata e con ogni probabilità aveva contratto il virus circa 8 giorni fa dopo essere entrata in contatto con un positivo.SITUAZIONE PRECIPITATA Poipeggiora e la vigilia dell'Epifania soccombe al virus. 'Qualcosa non ha funzionato spiega papà Graziano perché nessuno ha più richiamato per capire come stessero? Se ...Una bara in legno chiaro coperta da un cuscino di fiori colorati. Sopra la foto, incorniciata d'argento, racconta di una ragazza strappata troppo presto ai suoi affetti più ...FELTRE - Una bara in legno chiaro coperta da un cuscino di fiori colorati. Sopra la foto, incorniciata d'argento, racconta di una ragazza strappata troppo presto ai suoi affetti più ...