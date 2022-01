(Di domenica 9 gennaio 2022) Sono composti da giovani uomini che pensano che nel paese sia in corso una grande cospirazione per colpire ed emarginare il loro sesso

ilpost : I gruppi antifemministi vanno forte in Corea del Sud -

Ultime Notizie dalla rete : gruppi antifemministi

Open

In quell'occasione anche l'account di Bae In - kyu, 31 anni, capo di Man on Solidarity, uno deipiù attivi del paese, che qualche anno fa era tra coloro che più guadagnavano su ...... dalla Colombia al Brasile con una forte connessione di argomenti che permettono la costruzione di un nemico comune e la creazione di alleanze traantiabortisti,, cattolici ...In Corea del Sud infuria la battaglia dei movimenti antifemministi, sia offline (anche se con scarsa partecipazione) che online. I membri di questi movimenti ...