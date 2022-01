Festival di Sanremo 2022, Checco Zalone tra i super ospiti di Amadeus (Di domenica 9 gennaio 2022) Erano diversi anni che Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, desiderava averlo tra i grandi ospiti della kermesse. E per l’edizione 2022 Checco Zalone ha accettato di salire su uno dei palchi più importanti d’Italia. A dare la notizia sono stati proprio i due, tramite una clip andata in onda durante il Tg1 delle 20 dell’8 gennaio. “Checco, ci vieni questa volta a Sanremo?“, chiede Amadeus al comico all’inizio del video. E Zalone non poteva certo far mancare una delle sue risposte ironiche e pungenti: “Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tuo figlio? Perché dopo non lavorerai più, al massimo Telelombardia“. Pare, insomma, che questa volta l’attore e ... Leggi su diredonna (Di domenica 9 gennaio 2022) Erano diversi anni che, direttore artistico e conduttore deldi, desiderava averlo tra i grandidella kermesse. E per l’edizioneha accettato di salire su uno dei palchi più importanti d’Italia. A dare la notizia sono stati proprio i due, tramite una clip andata in onda durante il Tg1 delle 20 dell’8 gennaio. “, ci vieni questa volta a?“, chiedeal comico all’inizio del video. Enon poteva certo far mancare una delle sue risposte ironiche e pungenti: “Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tuo figlio? Perché dopo non lavorerai più, al massimo Telelombardia“. Pare, insomma, che questa volta l’attore e ...

