Dakar | settima tappa auto | Loeb vince davanti ad Al-Attiyah che resta leader della generale

(Di domenica 9 gennaio 2022) Lariprende nel migliore dei modi quest’oggi con una prova oltremodo interessante per quanto riguarda le. Sébastiensi impone al traguardo di Al Dawadimi al termine di una gara semplicemente perfetta che gli permette di recuperare il secondo posto nella graduatoria assoluta alle spalle del qatariota Nasser Al-(Toyota). Quest’ultimo ha completato alle spalle dell’alsaziano gestendo al meglio la propriaship. Sono infatti 44.5 i minuti di scarto super l’arabo che aveva completato i primi sei giorni con 50 minuti sulla concorrenza. La secondana di sfide2022 si è aperta con una lotta al vertice tra lo svedese Mattias Ekström (Audi), il francese Sébastien...

Advertising

dagoool19 : RT @Gazzetta_it: Dakar 2022, ribaltone nelle moto: tappa a Cornejo Florimo, van Beveren leader. Petrucci dietro - Gazzetta_it : Dakar 2022, ribaltone nelle moto: tappa a Cornejo Florimo, van Beveren leader. Petrucci dietro - motosprint : #Dakar: #Cornejo vince la settima tappa, attardato #Petrucci ?? - dakarbot : RT @OA_Sport: #DAKAR Jose Ignacio Cornejo Florimo trionfa nella settima tappa, Adrien van Beveren leader della classifica generale https:/… - OA_Sport : #DAKAR Jose Ignacio Cornejo Florimo trionfa nella settima tappa, Adrien van Beveren leader della classifica general… -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar settima

Nessun rischio corso dal francese, che ha controllato la gara seguendo la scia del brasiliano e accertandosi sempre di avere un abbondante distacco da Pablo Copetti (Del Amo Motorsport): gradino più ...I chilometri seguenti hanno visto l'allungo di Loeb che ha portato a 3 minuti il proprio margine su Sainz. La tendenza positiva per l'alsaziano è continuata anche al 229° chilometro con Al - Attiyah ...José Ignacio Cornejo Florimo vince la settima tappa della Dakar 2022 per la categoria moto. Il cileno ha preceduto di 44 secondi l'argentino Benavides mentre terzo, a 2'51'' dal vincitore, è Barreda ...La Dakar riprende nel migliore dei modi quest'oggi con una prova oltremodo interessante per quanto riguarda le auto. Sébastien Loeb si impone al traguardo di Al Dawadimi al termine di una gara semplic ...