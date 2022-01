Cortina | minorenni aggrediti a Capodanno | spunta il nome del figlio di Antoniozzi Fdi Ma lui si difende | «Non c’ero»

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tra i giovani romani che hanno preso parte alle aggressioni anelle notti die tra il 1° e il 2 gennaio ci sarebbe anche Tancredidell’esponente di Fratelli d’Italia Alfredo, europarlamentare ed ex assessore al Patrimonio del Comune di Roma della giunta guidata dall’ex sindaco capitolino, Gianni Alemanno. «Ben due ragazzi l’hanno riconosciuto in mezzo a quel gruppo di picchiatori, è un volto conosciuto a». È quanto rivelato a Repubblica dalla madre di uno dei giovani, che presto presenterà denuncia formale alle autorità competenti. «I nostri figli sono stati presi a cinghiate in mezzo alla strada con una violenza mai vista», spiega ancora la madre di uno dei giovani 17enni, ...

"Ben due ragazzi l'hanno riconosciuto in mezzo a quel gruppo di picchiatori, è un volto conosciuto a". È quanto rivelato a Repubblica dalla madre di uno dei giovani aggrediti, che presto ...In vacanza aper iniziare l'anno nuovo sulle Dolomiti, alcuni ragazzi di Treviso, quasi tutti, sono rimasti vittime di un'inaspettata aggressione lungo la centralissima Corso Italia. I fatti ...La denuncia: "Nel gruppo dei ragazzi che hanno aggredito mio figlio - spiega una madre - c'era anche Tancredi", il figlio appena 18enne ...Prima le botte a una comitiva di ragazzi trevigiani per le strade del centro di Cortina, poi allo stadio a tifare la Lazio in Curva Nord, a Roma, il 6 gennaio come se niente fosse. Tra i ...