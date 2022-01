Brasile | salgono a 10 i morti causati dal crollo di una roccia – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 9 gennaio 2022) Sono in tutto 10 le vittime deldi un pezzo di scogliera su una barca turistica in un lago del, dove la sommità di una rupe sopra un lago è crollata ed è precipitata nel bacino investendo alcune barche di turisti. Oggi, 9 gennaio, sono stati trovati i corpi di due persone date per disperse. L’incidente è avvenuto nel lago Furnas, nello Stato del Minas Gerais. Secondo un ufficiale di polizia almeno tre imbarcazioni sono state colpite dalla, che potrebbe essersi staccata a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Uncircolato online mostra il momento in cui laprecipita mentre alcune persone che assistono alla scena gridano per cercare di avvertire gli occupanti delle barche sotto di loro. I sommozzatori stanno scandagliando le acque del lago alla ricerca dei ...