ATP Melbourne 2022, Nadal apre l’anno con un trionfo: si arrende Cressy (Di domenica 9 gennaio 2022) Rafael Nadal apre il suo 2022 con un successo, il numero 89 della sua lunghissima carriera. Il maiorchino batte in finale Maxime Cressy per 7-6 6-3 e ottiene il titolo dell’ATP 250 di Melbourne, al termine di un match tirato e che avrebbe, in più occasioni, potuto prendere una piega decisamente diversa. L’americano potrà consolarsi con il suo best ranking: da domani, al numero 75, Cressy farà il proprio esordio nella top 100. Nadal, invece, conquista almeno un titolo per il diciannovesimo anno consecutivo (record all-time): l’ultima stagione trascorsa senza sollevare trofei è stata addirittura quella 2003. Il match si rivela equilibrato sin dalle prime battute: lo spagnolo tiene il servizio con più sicurezza, ma lo statunitense, rifugiandosi nel suo classico e vintage ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Rafaelil suocon un successo, il numero 89 della sua lunghissima carriera. Il maiorchino batte in finale Maximeper 7-6 6-3 e ottiene il titolo dell’ATP 250 di, al termine di un match tirato e che avrebbe, in più occasioni, potuto prendere una piega decisamente diversa. L’americano potrà consolarsi con il suo best ranking: da domani, al numero 75,farà il proprio esordio nella top 100., invece, conquista almeno un titolo per il diciannovesimo anno consecutivo (record all-time): l’ultima stagione trascorsa senza sollevare trofei è stata addirittura quella 2003. Il match si rivela equilibrato sin dalle prime battute: lo spagnolo tiene il servizio con più sicurezza, ma lo statunitense, rifugiandosi nel suo classico e vintage ...

