ATP Adelaide 1 2022 | Gael Monfils è il primo campione del nuovo anno | battuto Khachanov

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ildelha un nome ed un cognome,. Il francese si porta a casa il titolo dell’ATPsuperando Karencon un doppio 6-4. Nello scontro fra le prime due teste di serie del tabellone, il transalpino è stato più preciso nelle pieghe della partita, approfittando soprattutto della seconda ballerina del suo avversario. I primi giochi della partita scorrono via tranquilli, ilsnodo importante arriva nel quinto game in cuiha un piccolo passaggio a vuoto al servizio e concede due palle break al russo. Praticamente sarà l’unico traballamento del francese, che con quattro punti consecutivi chiude la porta in faccia a. Il decimo gioco è ...

2502 Là dove, 22 anni fa, si svolsero apprezzate Olimpiadi australiane, arrivano Lorenzo Musetti e Gianluca Mager . Per il toscano incrocio, nuovo a livello, ma non in assoluto, con ...... torneocon un montepremi di 521.000 dollari in corso sul cemento australiano di Melbourne. ... Barty in finale adAshleigh Barty ed Elena Rybakina si affronteranno nella finale dell'...Torna al successo Gael Monfils dopo un 2021 più che avaro di soddisfazioni: il transalpino, da quest’anno sponsorizzato Artengo, batte Karen Khachanov 6-4 6-4 e conquista il trofeo dell’ATP 250 di Ade ...Due gli italiani coinvolti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, ma a far parlare è soprattutto il primo turno del ligure. Comanda il tabellone il russo Aslan Karatsev, che si trova proprio nel quarto di S ...