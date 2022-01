Atena Lucana e Bellizzi, screening gratuiti per gli studenti (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il Comune di Atena Lucana che ha organizzato domani mattina su base volontaria. ( i test si svolgeranno in modalità drive-in domani dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso la sede della Colomba Soccorso) anche a Bellizzi il sindaco Mimmo Volpe si sta muovendo in questa direzione. L’amministrazione comunale sta programmando con la direzione della Farmacia comunale e FederFarm Campania la possibilità di effettuare tamponi antigenici rapidi gratuiti per tutti gli studenti che rientreranno a scuola. Uno screening sicurezza al servizio dei nostri studenti delle medie e delle scuole superiori. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il Comune diche ha organizzato domani mattina su base volontaria. ( i test si svolgeranno in modalità drive-in domani dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso la sede della Colomba Soccorso) anche ail sindaco Mimmo Volpe si sta muovendo in questa direzione. L’amministrazione comunale sta programmando con la direzione della Farmacia comunale e FederFarm Campania la possibilità di effettuare tamponi antigenici rapidiper tutti gliche rientreranno a scuola. Unosicurezza al servizio dei nostridelle medie e delle scuole superiori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

