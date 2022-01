Amanda Lear, operata d’urgenza al cuore: le sue condizioni (Di domenica 9 gennaio 2022) Amanda Lear è stata operata al cuore. La notizia, inaspettata, è giunta via social, con particolare riferimento al profilo Instagram della cantante, che si è immortalata in un letto d’ospedale. Stando a quanto risulta, l’artista sarebbe ricoverata presso una clinica di Zurigo, in Svizzera, dove, all’età di 82 anni, si è dovuta sottoporre a un intervento cardiochirurgico di cui non si conoscono però ulteriori dettagli, né le motivazioni che hanno indotto i medici a intervenire. Vogliamo però rassicurare i fan della musa di Salvador Dalì: come si può vedere nell’istantanea pubblicata online, la donna sfoggia un sorriso rassicurante sul volto, a testimonianza di come tutto sia fortunatamente andato per il meglio. Non solo. Qualora servissero ulteriori rassicurazioni, Amanda Lear, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 9 gennaio 2022)è stataal. La notizia, inaspettata, è giunta via social, con particolare riferimento al profilo Instagram della cantante, che si è immortalata in un letto d’ospedale. Stando a quanto risulta, l’artista sarebbe ricoverata presso una clinica di Zurigo, in Svizzera, dove, all’età di 82 anni, si è dovuta sottoporre a un intervento cardiochirurgico di cui non si conoscono però ulteriori dettagli, né le motivazioni che hanno indotto i medici a intervenire. Vogliamo però rassicurare i fan della musa di Salvador Dalì: come si può vedere nell’istantanea pubblicata online, la donna sfoggia un sorriso rassicurante sul volto, a testimonianza di come tutto sia fortunatamente andato per il meglio. Non solo. Qualora servissero ulteriori rassicurazioni,, ...

Advertising

MarioManca : #AmandaLear operata: «Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan» - alexarmuzzi : RT @VanityFairIt: L'artista si è sottoposta a un intervento al cuore, ma ha deciso di rassicurare i fan attraverso un post su Instagram htt… - VanityFairIt : L'artista si è sottoposta a un intervento al cuore, ma ha deciso di rassicurare i fan attraverso un post su Instagr… - iLoveFiom : RT @FrancoScarsell2: Amanda Lear, 82 anni, ricoverata d’urgenza in un ospedale in Svizzera, ed operata al cuore. Visibilmente provata,così… - AndreaIncorona8 : #AmandaLear operata al #CUORE : ecco come sta.#Auguri #Amanda siamo con te.Icona anni 80'?? -