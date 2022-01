Al Napoli basta Petagna, battuta la Samp per 1-0 (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Al Napoli basta una fiammata di Petagna per battere la Sampdoria nella 21 giornata di campionato, tornando ad esultare davanti al proprio pubblico dopo tre ko di fila. Allo Stadio Maradona decide l'attaccante con un'acrobazia nel corso del primo tempo: la squadra di Spalletti sale a quota 43 punti, accorciando momentaneamente a -3 dall'Inter, impegnata più tardi con la Lazio e con una gara da recuperare. Come preventivatile sono i partenopei a fare la partita, anche se nelle prime battute di gara non succede moltissimo. Prima della mezz'ora Insigne, fresco di firma sul contratto che lo legherà al Toronto dalla prossima stagione, è costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio. Al suo posto entra Politano, che mette sulla testa di Juan Jesus la possibile palla dell'1-0, annullato però per un fuorigioco ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Aluna fiammata diper battere ladoria nella 21 giornata di campionato, tornando ad esultare davanti al proprio pubblico dopo tre ko di fila. Allo Stadio Maradona decide l'attaccante con un'acrobazia nel corso del primo tempo: la squadra di Spalletti sale a quota 43 punti, accorciando momentaneamente a -3 dall'Inter, impegnata più tardi con la Lazio e con una gara da recuperare. Come preventivatile sono i partenopei a fare la partita, anche se nelle prime battute di gara non succede moltissimo. Prima della mezz'ora Insigne, fresco di firma sul contratto che lo legherà al Toronto dalla prossima stagione, è costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio. Al suo posto entra Politano, che mette sulla testa di Juan Jesus la possibile palla dell'1-0, annullato però per un fuorigioco ...

Advertising

robertosaviano : Napoli è come il Cristo nella Cappella Sansevero: non basta coprire per dimenticare, nascondere, cancellare. Usare… - dariocurcio5 : #Napoli #vaccinatevi_e_basta ai bambini. Il presidente della Municipalità 2: 'Le #Scuole Borsellino e Gianturco dis… - Spartaco1950 : Vincenzo De Luca ha ragione da vendere sulla chiusura delle scuole.Basta leggere la metagiuridica ordinanza del Tar… - roccor28 : @RaffoSarnataro @robypec75 Si comunque lo scudetto non c’è fecero vincere, se ricordi bene il Napoli fece un filott… - GiankyK : @rep_napoli basta smetterla di tracciare gli asintomatici e curare patologie altrettanto serie e cronicità -