Vidal | stangata dalla FIFA | 3 turni di stop col Cile

(Di sabato 8 gennaio 2022)per Arturo. Non con la maglia dell’Inter, ma con quella del. Sono tre le giornate di squalifica per il centrocampista che salterà le prossime tre partite con la sua Nazionale a causa dell‘espulsione rimediata nella...

Advertising

InterClubIndia : RT @fcin1908it: Cile, stangata per Vidal: squalificato tre partite, niente Nazionale fino al 29 marzo - Fprime86 : RT @SkySport: Stangata Vidal: tre turni di stop con il Cile. Salta le sfide con Argentina e Brasile #SkySport #Vidal #Cile - SkySport : Stangata Vidal: tre turni di stop con il Cile. Salta le sfide con Argentina e Brasile #SkySport #Vidal #Cile - sportli26181512 : Stangata Vidal: tre turni di stop con il Cile. Salta le sfide con Argentina e Brasile: Il centrocampista dell'Inter… - zazoomblog : Vidal che stangata: è arrivata la squalifica! - #Vidal #stangata: #arrivata -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal stangata

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "dalla ...salterà gli impegni del 28 gennaio contro l'Argentina e dell'1 febbraio contro la Bolivia oltre alla sfida al Brasile del prossimo 24 marzo , tornando eventualmente disponibile per l'ultima ...Stangata per Arturo Vidal. Non con la maglia dell’Inter, ma con quella del Cile. Sono tre le giornate di squalifica per il centrocampista che salterà le prossime tre partite con la sua Nazionale a cau ...Il cileno rimedia 3 turni dalla Fifa: potrà quindi concentrarsi su un gennaio denso di impegni e confermare i segnali di ripresa con Inzaghi. La prima chance contro la sua vittima preferita, la Lazio ...