Tutti i dubbi sull'obbligo vaccinale alla tedesca (Di domenica 9 gennaio 2022) Si sono riuniti ieri, come da programma, il cancelliere federale e i presidenti dei Länder, gli Stati federali, le nostre regioni. Torneranno a farlo il 24 gennaio. È in questa riunione che si decidono gli interventi per... Leggi su europa.today (Di domenica 9 gennaio 2022) Si sono riuniti ieri, come da programma, il cancelliere federale e i presidenti dei Länder, gli Stati federali, le nostre regioni. Torneranno a farlo il 24 gennaio. È in questa riunione che si decidono gli interventi per...

Advertising

ridi_chetipassa : I grandi Dubbi!! Ma quelli che attaccano i cartelli -Chi tocca muore- muoiono tutti? - amoriperduti : anche se lei non capisco come faceva a fidarsi dopo tutti i dubbi che aveva da tempo #CePostaPerTe - deporcdieu : RT @GaeWeAreAcMilan: C'è il nuovo Moggi nel calcio di oggi è sappiamo tutti chi è. Non ci stanno più dubbi - anto_a_a : RT @ParcodiGiacomo: Il caso del professor #Galli (al quale vanno gli auguri di una pronta guarigione), raccontato dalla Verità e subito deb… - Ezio192maubor : RT @RossSlik: @erretti42 Qualora ci facessero votare, noi italiani tutti dovremmo usare il voto come una scimitarra che decapita questa deg… -