Slittano a gennaio 2023 le sanzioni agli esercenti senza Pos

Advertising

maxgreco : RT @GiorgiaLodi: Parliamo di altro, tipo di un Paese che fatica a schiodarsi da tempi che ormai non esistono più —Slittano a gennaio 2023 l… - GiorgiaLodi : Parliamo di altro, tipo di un Paese che fatica a schiodarsi da tempi che ormai non esistono più —Slittano a gennaio… - WineNewsIt : #Pandemia, #calendario #wine & #food: da @GrandiLanghe a #AnteprimaAmarone nuove #date cercasi. Slittano gli… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Coppa Italia Under 19, slittano i primi due turni: si tornerà in campo il 20 e il 27 gennaio - enfasiXI : @CLASAPROCKY Sono in ritradissimo con gli esiti dei primi giorni di gennaio, quindi slittano tutto in là -

Ultime Notizie dalla rete : Slittano gennaio

Yahoo Finanza

Le sanzioni a negozianti, professionisti senza pos non partono più nel 2022. Di certo la data di avvio è slittata, un po' in sordina, a2023: quindi di un anno rispetto al termine emerso in precedenza. È quanto si legge nella norma che è la conversione in legge del decreto Recovery , nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre ...La Lega Pro dispone per un nuovo rinvio del programma, non si scenderà in campo neanche il prossimo 16nelle sfide valide per il terzo turno del girone di ritorno.ancora gli impegni ...Focolaio di Covid19 con circa trenta casi in una residenza sanitaria assistita di Sciacca. Tutti sono asintomatici ed in quarantena.Dopo Copertino e Orsara anche Lizzanello decide di far slittare l'inizio delle lezioni in presenza. «Ci è sembrata la soluzione più saggia in linea con ...