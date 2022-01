Salto con gli sci, doppietta norvegese a Bischofshofen con Lindvik davanti a Granerud. 4° Kobayashi (Di sabato 8 gennaio 2022) Grande spettacolo a Bischofshofen in occasione della decima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci 2021-2022, che ha visto quest’oggi lo svolgimento dell’unica gara individuale prevista nel fine settimana (dopo le due competizioni valide per la Tournée andate in scena nei giorni scorsi sullo stesso impianto). Marius Lindvik, dopo aver chiuso in seconda posizione un’ottima Tournée dei 4 Trampolini, si è sbloccato finalmente centrando il primo successo della stagione nel circuito maggiore (il quarto complessivo in carriera, tutti ottenuti nel mese di gennaio) grazie ad un secondo Salto clamoroso. Il 23enne norvegese, quarto a metà gara con 4.8 punti di distacco dalla vetta, si è inventato un numero pazzesco nella seconda serie raggiungendo quota 139 metri con un atterraggio ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Grande spettacolo ain occasione della decima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile dicon gli sci 2021-2022, che ha visto quest’oggi lo svolgimento dell’unica gara individuale prevista nel fine settimana (dopo le due competizioni valide per la Tournée andate in scena nei giorni scorsi sullo stesso impianto). Marius, dopo aver chiuso in seconda posizione un’ottima Tournée dei 4 Trampolini, si è sbloccato finalmente centrando il primo successo della stagione nel circuito maggiore (il quarto complessivo in carriera, tutti ottenuti nel mese di gennaio) grazie ad un secondoclamoroso. Il 23enne, quarto a metà gara con 4.8 punti di distacco dalla vetta, si è inventato un numero pazzesco nella seconda serie raggiungendo quota 139 metri con un atterraggio ...

