(Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il socialistacomunica i contenuti dell’intervento di lunedì – in qualità di consigliere componente – in sede di IIIAnnona Turismo., fa sapere, chiederà allapresieduta da Pasquale Criscito (Campania Libera) di discutere e approfondire il tema del rapporto tra laed il mare “alla luce dell’opera di ripascimento in atto”. La posizione diè chiara e parte da un paio di assunti: “Se la nuovacambia il volto della, ladeve adeguarsi. A nostro avviso urge una profonda riqualificazione della fascia litoranea cittadina. Le strutture balneari vanno rammodernate per il pieno sviluppo del comparto produttivo legato ...

anteprima24 : ** Rino #Avella in Commissione: 'Mai più 'muri' tra #Spiaggia e città' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Rino Avella

anteprima24.it

Il presidente- insieme ai rappresentanti di maggioranza e opposizione - ha voluto sincerarsi di persona dello stato dell'arte. Sopralluogo congiunto per portare avanti i lavori necessari,...E' chiusa dal 20 dicembre , la piscina Simone Vitale di Salerno. Oggi, si è riunita la Commissione Consiliare Sport del Comune, presieduta da. 'Abbiamo tenuto un incontro tecnico con il dottor Mucio di Sinergia spa e contiamo di rendere fruibile nuovamente la struttura che ha un problema legato al riscaldamento della vasca', ha ...StampaPiscina Vitale chiusa a tempo indeterminato. La struttura sportiva, per un problema all’impianto di riscaldamento, non è più fruibile dallo scorso 20 dicembre. Rino Avella, presidente della comm ...StampaRino Avella, in qualità di membro della Commissione Finanze, Patrimonio e Personale del Comune di Salerno, è intervenuto in merito alla questione relativa alla pianta organica dell’ente Comune e ...