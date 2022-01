Mietta dopo un mese di silenzio rivela perché non si è vaccinata (Di sabato 8 gennaio 2022) Mietta, ospite domenica 9 gennaio a Verissimo, spiega i motivi per i quali non ha fatto il vaccino contro il Covid-19, dopo aver dichiarato durante la diretta televisiva di Ballando con le stelle di essere risultata positiva. Come ricorderanno i telespettatori, infatti, la sua decisione di non sottoporsi al vaccino fece divampare il dibattito tra Leggi su vitadavips.myblog (Di sabato 8 gennaio 2022), ospite domenica 9 gennaio a Verissimo, spiega i motivi per i quali non ha fatto il vaccino contro il Covid-19,aver dichiarato durante la diretta televisiva di Ballando con le stelle di essere risultata positiva. Come ricorderanno i telespettatori, infatti, la sua decisione di non sottoporsi al vaccino fece divampare il dibattito tra

